Глава МИД Канады едет в Украину

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд 27-29 августа посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в понедельник

"Целью визита является поддержка украинского-канадского политического диалога. Ожидается обсуждение вопросов взаимодействия на международной арене, в частности по противодействию российской агрессии и дальнейшего укрепления особого партнерства", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что 28 августа предусмотрено проведение переговоров и совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины и Канады.

Также предусмотрены встречи Фриланд с руководством государства и руководителями ряда министерств.

Глава МИД Канады также примет участие в пленарном заседании XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.