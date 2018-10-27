У Стамбулі відбудеться саміт лідерів Німеччини, Франції, Туреччини та РФ
Лідери Туреччини, Німеччини, Франції та Росії у суботу зустрінуться у Стамбулі для обговорення сирійського конфлікту і політичного рішення його врегулювання
Про це повідомляє DPA.
Очікується, що глави країн обговорять ситуацію на місцях в Сирії та демилітаризовану буферну зону в північно-західній провінції Ідліб.
У вересні Росія та Туреччина домовилися про встановлення буферної зони між сирійськими військовими та повстанськими частинами регіону Ідліб біля кордону Туреччини.
Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також планують зустрітися в кулуарах саміту для двосторонніх переговорів.
Туреччина очікує, що саміт "визначить дорожню карту" для політичного врегулювання конфлікту, включаючи створення комітету з підготовки нової конституції для Сирії.
Очікується, що на саміті Ердоган закликатиме до збереження договору щодо Ідлібу та уникнення порушень режиму припинення вогню.
У зустрічі також візьме участь спеціальний представник ООН Стафан де Містура.