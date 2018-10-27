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Порошенко 3 листопада відвідає Туреччину з офіційним візитом - ЗМІ

Субота, 27 жовтня 2018, 14:51

Президент України Петро Порошенко 3 листопада відвідає з офіційним візитом Туреччину.

Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu зі з посиланням на дипломатичні джерела в Анкарі.

Порошенко візьме участь в 7-му засіданні Ради стратегічної співпраці високого рівня Туреччина-Україна.

У засіданні поряд з главами держав, візьмуть участь керівники відомств, представники Кримських татар.

Очікується, що на зустрічі будуть обговорюватися такі теми, як політичне, економічне і оборонне співробітництво, угоди про вільну торгівлю, безпеку і боротьба з тероризмом.

Також буде обговорюватися ситуація з кримськими татарами, які постраждали від незаконної анексії Криму.

Остання зустріч Ердогана і Порошенко відбулася минулого місяця в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН.

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