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Порошенко 3 ноября посетит Турцию с официальным визитом - СМИ

Суббота, 27 октября 2018, 14:51

Президент Украины Петр Порошенко 3 ноября посетит с официальным визитом Турцию.

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

Порошенко примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.

В заседании наряду с главами государств, примут участие руководители ведомств, представители Крымских татар.

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться такие темы, как политическое, экономическое и оборонное сотрудничество, соглашения о свободной торговле, безопасность и борьба с терроризмом.

Также будет обсуждаться ситуация с крымскими татарами, пострадавшими от незаконной аннексии Крыма.

Последняя встреча Эрдогана и Порошенко состоялась в прошлом месяце в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

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