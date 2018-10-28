РФ розгорнула новітні комплекси "Самарканд" під Калінінградом на тлі критики НАТО
Міністерство оборони РФ розмістило новітні комплекси радіоелектронної боротьби "Самарканд" на стратегічних напрямах, у тому числі в Калінінграді.
Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на матеріали порталу держзакупівель РФ.
Згідно документації тендеру, в Росії розгорнуто як мінімум 13 комплексів РЕП "Самарканд-У"," Самарканд СУ-ПРД-К2","Самарканд ПУ-ПРД-Д". Вони розміщуються в Архангельській, Калінінградській, Московській, Мурманській, Нижегородській областях, Краснодарському і Приморському краї, Єврейській автономній області і в Білорусі.
Комплекси дислоковані на об'єктах Військово-морського флоту РФ, випливає з матеріалів порталу.
Російські військові жодного разу офіційно не розкривали призначення цього комплексу і його характеристики.
В НАТО неодноразово звинувачували Росію в мілітаризації Калінінградської області і модернізації військових об'єктів в найзахіднішому регіоні країни.