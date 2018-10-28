РФ развернула новейшие комплексы "Самарканд" под Калининградом на фоне критики НАТО

Министерство обороны РФ разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" на стратегических направлениях, в том числе в Калининграде.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы портала госзакупок РФ.

Согласно документации тендера, в России развернуто как минимум 13 комплексов РЭП "Самарканд-В"," Самарканд СУ-ПРД-К2","Самарканд ПУ-ПРД-Д". Они размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси.

Комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота РФ, следует из материалов портала.

Российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.

В НАТО неоднократно обвиняли Россию в милитаризации Калининградской области и модернизации военных объектов в западном регионе страны.