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Трамп заявив, що відповість на запитання слідчих у справі про втручання Росії у вибори

Вівторок, 30 жовтня 2018, 11:07

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація відповість на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує імовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це пише Fox News.

"Смішно, що я повинен робити щось, бо я нічого (незаконного, – ред.) не робив, але так, ми, ймовірно, зробимо щось, так, ми відповімо на запитання", - сказав він.

Мюллер надіслав Трампу список запитань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією. Американські ЗМІ також писали, що Мюллер хоче особисто допитати Трампа.

Спецпрокурор планує оприлюднити результати розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори в середині листопада цього року, після проміжних виборів до Конгресу.

Очікується, що Мюллер зробить публічним висновок за двома основними пунктами розслідування. Один із них – можлива змова передвиборного штабу Трампа з Кремлем. Другий – спроби глави Білого дому перешкодити правосуддю.

Москва заперечує втручання у вибори в США.

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Трамп
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