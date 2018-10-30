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Трамп заявил, что ответит на вопросы следователей по делу о вмешательстве РФ в выборы

Вторник, 30 октября 2018, 11:07

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ответит на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Об этом пишет Fox News.

"Смешно, что я должен делать что-то, я ничего (незаконного, - ред.) не делал, но да, мы, вероятно, сделаем что-то, да, мы ответим на вопросы", - сказал он.

Мюллер направил Трампу список вопросов о вероятном сговоре сотрудников его предвыборного штаба с Россией. Американские СМИ также писали, что Мюллер хочет лично допросить Трампа.

Спецпрокурор планирует обнародовать результаты расследования возможного вмешательства России в американские президентские выборы в середине ноября этого года, после промежуточных выборов в Конгресс.

Ожидается, что Мюллер сделает публичным вывод по двум основным пунктам расследования. Один из них - возможный сговор предвыборного штаба Трампа с Кремлем. Второй - попытки главы Белого дома помешать правосудию.

Москва отрицает вмешательство в выборы в США.

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Трамп
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