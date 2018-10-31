Перша посткомуністична країна ЄС може узаконити одностатеві шлюби

Нижня палата парламенту Чехії має намір почати обговорення законопроекту, який надасть одностатевим парам право одружуватися.

Про це повідомляє Associated Press.

Законопроект запропонований групою депутатів із всього політичного спектру. Його підтримує коаліційний лівоцентристський уряд прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Низка європейських країн узаконили одностатеві шлюби – нещодавно це зробила Австрія. Проте Чехія може стати першим посткомуністичним членом Європейського союзу із легалізованими гей-шлюбами.

У 2006 році парламент Чехії схвалив закон, що дозволяє одностатевим партнерам жити в офіційно зареєстрованому партнерстві й мати права на отримання спадку та охорону здоров'я, якими користуються гетеросексуальні подружні пари.

Однак цей закон не дозволяє одностатевим партнерам одружуватися і усиновлювати дітей.

Одностатеві шлюби чи громадянські партнерства є визнаними або мають легальний захист у 22 з 28 країн-членів ЄС.