Первая посткоммунистическая страна ЕС может узаконить однополые браки

Нижняя палата парламента Чехии намерена начать обсуждение законопроекта, который предоставит однополым парам право жениться.

Об этом сообщает Associated Press.

Законопроект предложен группой депутатов из всего политического спектра. Его поддерживает коалиционное левоцентристское правительство премьер-министра Андрея Бабиша.

Ряд европейских стран узаконили однополые браки - недавно это сделала Австрия. Однако Чехия может стать первым посткоммунистическим членом Европейского союза с легализованными гей-браками.

В 2006 году парламент Чехии одобрил закон, позволяющий однополым партнерам жить в официально зарегистрированном партнерстве и иметь права на получение наследства и услуг в сфере здравоохранение, которыми пользуются гетеросексуальные супружеские пары.

Однако этот закон не позволяет однополым партнерам жениться и усыновлять детей.

Однополые браки или гражданские партнерства являются признанными или имеют легальную защиту в 22 из 28 стран-членов ЕС.