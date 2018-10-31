У порту Барселони пасажирський пором зіткнувся з краном, виникла пожежа

Пасажирський пором зіткнувся з навантажувальним краном в порту Барселони через погану погоду, спричинивши пожежу.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Пором довжиною 200 метрів, який належить італійській компанії Grandi Navi Veloci, перевозив пасажирів та транспортні засоби.

Корабель врізався у причальну стінку, на якій знаходилися кілька кранів, і повалив один із них. Після падіння крану почалася пожежа.

Прес-секретар Барселони заявив, що в результаті аварії ніхто не постраждав, пожежні змогли загасити полум’я за кілька годин.

Через падіння крану були пошкоджені кілька контейнерів на березі, в яких знаходилися небезпечні хімікати.

Через це з навколишньої території евакуювали всіх працівників, а Департамент цивільної оборони також активував попередження про можливе забруднення моря.