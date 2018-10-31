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В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с краном, возник пожар

Среда, 31 октября 2018, 15:47

Пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном в порту Барселоны из-за плохой погоды, вызвав пожар.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Паром длиной 200 метров, который принадлежит итальянской компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства.

 

Корабль врезался в причальную стенку, на которой находились несколько кранов, и повалил один из них. После падения крана начался пожар.

Пресс-секретарь Барселоны заявил, что в результате аварии никто не пострадал, пожарные смогли потушить пламя через несколько часов.

Из-за падения крана были повреждены несколько контейнеров на берегу, в которых находились опасные химикаты.

Из-за этого с окружающей территории эвакуировали всех работников, а Департамент гражданской обороны также активировал предупреждения о возможном загрязнении моря.

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