В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с краном, возник пожар
Пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном в порту Барселоны из-за плохой погоды, вызвав пожар.
Об этом сообщает La Vanguardia.
Паром длиной 200 метров, который принадлежит итальянской компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства.
Корабль врезался в причальную стенку, на которой находились несколько кранов, и повалил один из них. После падения крана начался пожар.
Пресс-секретарь Барселоны заявил, что в результате аварии никто не пострадал, пожарные смогли потушить пламя через несколько часов.
Из-за падения крана были повреждены несколько контейнеров на берегу, в которых находились опасные химикаты.
Из-за этого с окружающей территории эвакуировали всех работников, а Департамент гражданской обороны также активировал предупреждения о возможном загрязнении моря.