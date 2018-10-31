Brexit: Лондон розраховує досягти угоди з ЄС до 21 листопада

Британський міністр з питання Brexit Домінік Рааб розраховує, що угода з ЄС про вихід Великої Британії буде затверджена до 21 листопада.

Про це повідомляє телеканал Sky News, посилаючись на лист Рааба до голови парламентського комітету у справах Brexit.

"Я буду радий надати дані комітету, коли оформлення угоди буде завершено, і в даний час я очікую, що це станеться 21 листопада", - йдеться в листі.

"Ми вирішили більшість питань, і ми разом будуємо те, як повинні виглядати майбутні відносини і домоглися реального прогресу", - додав він.

Раніше міністр припускав, що кінець листопада є крайнім терміном для досягнення угоди через "практичні терміни проходження через наше законодавство".

Джерело в британському уряді також підтвердило, що Лондон сподівається на те, що угода дійсно буде затверджена до 21 листопада, а лідери ЄС підпишуть її на саміті в середині грудня.

Нагадаємо, канцлер казначейства Британії Філіп Геммонд заявивй, що Лондон домовиться про Brexit-угоду з ЄС, проте переговори вже не принесуть "ідеальних домовленостей".