Brexit Лондон рассчитывает достичь соглашения с ЕС до 21 ноября

Британский министр по вопросу Brexit Доминик Рааб рассчитывает, что соглашение с ЕС о выходе Великобритании будет утверждено к 21 ноября.

Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на письмо Рааба главе парламентского комитета по делам по Brexit.

"Я буду рад предоставить данные комитету, когда оформление соглашения будет завершено, и в настоящее время я ожидаю, что это произойдет 21 ноября", - говорится в письме.

"Мы разрешили большинство вопросов, и мы вместе строим то, как должны выглядеть будущие отношения и добились реального прогресса", - добавил он.

Ранее министр предполагал, что конец ноября является крайним сроком из-за "практических сроков прохождения через наше законодательство".

Источник в британском правительстве также подтвердил, что Лондон надеется на то, что соглашение действительно будет утверждено к 21 ноября, а лидеры ЕС подпишут его на саммите в середине декабря.