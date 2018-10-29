Лондон очікує на завершення режиму економії після Brexit

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хеммонд розповів про перспективи завершення режиму економії у разі досягнення урядом домовленості з ЄС щодо Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

Він висловив впевненість у тому, що уряду вдасться укласти угоду з ЄС.

"Важка праця британського народу приносить плоди. Режим економії наближається до свого кінця" - сказав Хеммонд.

За його словами, угода зніме невпевненість щодо майбутніх відносин з ЄС і в уряду з’явиться можливість використовувати кошти, зарезервовані з метою допомогти економіці під час шокового періоду у разі відсутності угоди.

Крім того, Британія підвищила до 1,6% прогноз зростання її ВВП на 2019 рік. У наступні два роки ВВП Сполученого Королівства буде збільшуватися на 1,4% щорічно, додав Хеммонд.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей раніше заявила, що переговори із ЄС щодо Brexit" завершені "на 95 відсотків".