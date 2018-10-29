Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Негода в Італії: четверо людей загинули, 75% Венеції - під водою

У Стамбулі відкрили найбільший у світі аеропорт

У Болгарії продавали документи для громадянства по 5000 євро – розкрито схему

Меркель відмовилась іти в канцлери на п'ятий термін






Лондон очікує на завершення режиму економії після Brexit

Понеділок, 29 жовтня 2018, 20:59

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хеммонд розповів про перспективи завершення режиму економії у разі досягнення урядом домовленості з ЄС щодо Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

Він висловив впевненість у тому, що уряду вдасться укласти угоду з ЄС.

"Важка праця британського народу приносить плоди. Режим економії наближається до свого кінця" - сказав Хеммонд.

За його словами, угода зніме невпевненість щодо майбутніх відносин з ЄС і в уряду з’явиться можливість використовувати кошти, зарезервовані з метою допомогти економіці під час шокового періоду у разі відсутності угоди.

Крім того, Британія підвищила до 1,6% прогноз зростання її ВВП на 2019 рік. У наступні два роки ВВП Сполученого Королівства буде збільшуватися на 1,4% щорічно, додав Хеммонд.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей раніше заявила, що переговори із ЄС щодо Brexit" завершені "на 95 відсотків".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit
powered by lun.ua
Читайте також
Британія випустить пам’ятну Brexit-монету
Саміт ЄС щодо Brexit відбудеться після досягнення прогресу в переговорах - Туск
Британія не здатна збудувати прикордонну інфраструктуру на випадок хаотичного Brexit
Парламент Британії не встигне вчасно змінити закони до Brexit - ЗМІ
Прем'єр Британії: угода про Brexit готова на 95%