У Порошенка підтвердили візит до Туреччини 3-4 листопада

3-4 листопада відбудеться офіційний візит президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки.

Про це повідомляє сайт глави держави.

3 листопада у Стамбулі під головуванням президентів України та Туреччини відбудеться 7-ме засідання Стратегічної ради високого рівня.

"Порядком денним заходу передбачено обговорення ключових питань двостороннього політичного діалогу, сучасного стану та перспектив розвитку українсько-турецького співробітництва у торговельно-економічній, науково-технічній, оборонно-промисловій, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній, освітній та туристичній сферах", - йдеться у повідомленні.

Порошенко також проведе окремі переговори з Ердоганом.

Планується, що президент України відкриє меморіальну дошку на колишній будівлі дипломатичної місії УНР в 1919-1922 роках, відвідає Стамбульський університет, де функціонує відділення української мови і літератури, та відкриє виставку архівних документів, присвячену 100-річчю українсько-турецьких дипломатичних відносин.

У рамках програми візиту до Туреччини Порошенко також відвідає Анталію, де візьме участь у церемонії інаугурації Консульства України в Анталії та центру культури "Український дім".

Раніше про візит Порошенка до Туреччини повідомляли турецькі ЗМІ.