Франція і Німеччина звинуватили РФ і сепаратистів у знищенні безпілотника СММ ОБСЄ

Німеччина і Франція поклали відповідальність на росію і підтримуваних нею сепаратистів за знищення безпілотника Спеціальної моніторингової місії на Донбасі.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Німеччини.

"Як члени Нормандського формату Німеччина і Франція рішуче засуджують знищення безпілотника СММ дальнього радіусу дії вранці 27 жовтня поблизу від Нижньокринського в районі, не контрольованому українським урядом, поблизу від російсько-українського кордону. Відповідальні за подібні напади на персонал і обладнання СММ повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.

Німецька і французька сторона наголошують, що "докази, зібрані СММ, говорять про те, що Російська Федерація і підтримувані нею сепаратисти несуть відповідальність за обстріл і крах безпілотного літального апарату".

В результаті місія не змогла вести спостереження за районом", де в останні тижні спостерігався рух конвоїв через неофіційний прикордонний перехід між Росією і Україною. У заяві зазначається, що перед втратою зв'язку дрон виявив зенітну установку.

Німеччина і Франція наголошують, що цей серйозний інцидент порушує мандат місії ОБСЄ, схвалений усіма державами-учасницями.

"Росія як учасниця Мінських угод та член Нормандського формату несе особливу відповідальність за забезпечення вільного, безпечного та безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ та їхнього обладнання" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 27 жовтня вночі під час спостереження за колоною вантажівок поблизу кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску, зник безпілотник СММ ОБСЄ.

Пізніше в ОБСЄ повідомили про дивні маневри безпілотника перед зникненням.