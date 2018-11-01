Франция и Германия обвинили РФ и сепаратистов в уничтожении беспилотника СММ ОБСЕ

Германия и Франция возложили ответственность на Россию и поддерживаемых ею сепаратистов за уничтожение беспилотника Специальной мониторинговой миссии на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Германии.

"Как члены Нормандского формата Германия и Франция решительно осуждают уничтожение беспилотника СММ дальнего радиуса действия утром 27 октября вблизи от Нижнекрынского в районе, не контролируемом украинским правительством, вблизи от российско-украинской границы. Ответственные за подобные нападения на персонал и оборудование СММ должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Немецкая и французская сторона отмечают, что "доказательства, собранные СММ, говорят о том, что Российская Федерация и поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за обстрел и крушение беспилотного летательного аппарата".

В результате миссия не смогла вести наблюдение за районом, где в последние недели наблюдалось движение конвоев через неофициальный пограничный переход между Россией и Украиной. В заявлении отмечается, что перед потерей связи дрон обнаружил зенитную установку.

Германия и Франция отмечают, что этот серьезный инцидент нарушает мандат миссии ОБСЕ, одобренный всеми государствами-участницами.

"Россия как участник Минских соглашений и член Нормандского формата несет особую ответственность за обеспечение свободного, безопасного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ и их оборудования", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 27 октября ночью во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

Позже в ОБСЕ сообщили о странных маневрах беспилотника перед исчезновением.