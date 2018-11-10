Brexit: еще один британский министр уходит в отставку

Министр транспорта Великобритании Джо Джонсон подал в отставку, призвав провести в стране новый референдум о выходе из Евросоюза.

"Учитывая то, что реальность Brexit оказалась настолько далека от того, что когда-то было обещано, демократическое задача - дать общественности окончательное слово", - написал он в своем блоге.

Джонсон заявил, что новый референдум не должен быть повторением прошлого в 2016 году.

Он отметил, что в нем будет вопрос, готовы ли британцы продолжить бороться за выход из ЕС, зная возможные условия соглашения.

Джонсон считает, что соглашение с ЕС оставит экономику страны ослабленной, а если соглашения не выйдет, то несправедливый ущерб понесут все британцы. По его мнению, переговоры закончатся выплатами в пользу ЕС десятков миллиардов фунтов и потерей Великобританией контроля и "места за столом".

"Предоставить нации выбор между двумя непривлекательными результатами, васалитетом и хаосом, - провал британской государственности в масштабах, невиданных со времен Суэцкого кризиса. Великобритания стоит на грани крупнейшего кризиса со времен Второй мировой войны", - написал Джонсон.

Британский министр по вопросу Brexit Доминик Рааб рассчитывает, что соглашение с ЕС о выходе Великобритании будет утверждено до 21 ноября. Великобритания перестанет быть членом Евросоюза 29 марта 2019.

Джо Джонсон - брат бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который ушел в отставку в июле этого года.