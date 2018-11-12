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Президент Фінляндії вимагає розслідувати втручання в роботу GPS, у якому підозрюють РФ

Понеділок, 12 листопада 2018, 10:41

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликає встановити причину втручання в роботу супутникових навігаційних систем.

Про це повідомляє Yle.

Випадок втручання було виявлено в Лапландії під час нещодавні військових навчань НАТО. Є підозри, що за цим стоїть Росія.

На думку Нііністьо, потрібно з'ясувати, як і з чийого боку відбулося втручання. Опісля, за словами фінського президента, потрібно строго заявити, якою є позиція Фінляндії з цього питання.

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля вважає, що за втручанням в роботу супутникових навігаційних систем в Фінляндії стояла Росія, повідомляє видання.

За словами фінського прем'єра, метою втручання було продемонструвати здатність до таких дій.

У жовтні про перешкоди в роботі GPS також повідомляла Норвегія, де в цей час проходили спільні військові навчання НАТО, Фінляндії і Швеції.

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Фінляндія Росія
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