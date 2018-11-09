Клімкін: "танці на весіллях" не зупинять російське втручання

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що історія з викриттям колишнього полковника, який шпигував в Австрії на користь РФ, є шансом для Відня більш ретельно придивитись до сучасної Росії.

Таку думку міністр висловив на своїй сторінці у Facebook.

"Донські козаки, танці на весіллях, навіть "business as usual" – російське втручання не зупинить нічого. Ніякий нейтральний статус не вбереже від російських шпигунів в лавах національних збройних сил", - заявив міністр, згадуючи про рішення голови МЗС Австрії запросити президента РФ Владіміра Путіна на своє весілля.

Клімкін порівнює сучасний інцидент із викриттям полковника Альфреда Редля 100 років тому – австрійського офіцера, а насправді шпигуна, що працював на Російську імперію. За словами міністра, Редль був людиною, яка змінила хід історії.

"Іронічно, але викритий сьогодні в Австрії російський шпигун теж має подібний шанс – і це шанс для сучасної Австрії більш ретельно придивитись до сучасної Росії", - вважає Клімкін, підкреслюючи, що за 100 років методи РФ не змінилися.

Нагадаємо, Австрія затримала колишнього полковника своїх збройних сил, підозрюваного у 20-річному шпигунстві на користь Росії. Глава МЗС країни Карін Кнайсль у зв’язку з цим скасувала заплановану поїздку до Москви.

Кнайсль заявила, що в разі підтвердження підозр у шпигунстві російсько-австрійські відносини будуть серйозно обтяжені.

Затриманий полковник зізнався у шпигунській діяльності проти Австрії на користь Росії.