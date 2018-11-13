У Словаччині вперше висунули звинувачення за бої на Донбасі

У Словаччині вперше висунули обвинувачення громадянину країни за участь у війні на Сході України.

Про це у понеділок повідомила поліція Словаччини.

За повідомленням правоохоронців, слідчий Національного кримінального агентства МВС Словаччини звинуватив громадянина Маріо Р. у злочинній участі в бойових діях у складі організованої збройної групи на території іншої держави.

Це перший випадок, коли громадянина Словаччини звинуватили в участі у боях на Донбасі проти української армії.

Обвинувачений Маріо Р. з липня 2015 року до сьогодні воює у складі проросійських сепаратистів. Він "брав та бере активну участь у бойовій діяльності організованих збройних груп під час війни на території іншої держави, зокрема в Донецькій області на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

У Словаччині бойовику загрожує позбавлення волі терміном від двох до восьми Років.