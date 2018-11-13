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В Словакии впервые выдвинули обвинения за бои в Донбассе

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В Словакии впервые выдвинули обвинения за бои в Донбассе

Вторник, 13 ноября 2018, 09:59

В Словакии впервые предъявили обвинение гражданину страны за участие в войне на Востоке Украины.

Об этом в понедельник сообщила полиция Словакии.

По сообщению правоохранителей, следователь Национального уголовного агентства МВД Словакии обвинил гражданина Марио Р. в преступном участии в боевых действиях в составе организованной вооруженной группы на территории другого государства.

Это первый случай, когда гражданина Словакии обвинили в участии в боях на Донбассе против украинской армии.

Обвиняемый Марио Р. с июля 2015 года по сегодняшний день воюет в составе пророссийских сепаратистов. Он "принимал и принимает активное участие в боевой деятельности организованных вооруженных групп во время войны на территории другого государства, в частности в Донецкой области на Донбассе", - говорится в сообщении.

В Словакии боевику грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

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