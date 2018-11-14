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Уряд Британії 4 години обговорює Brexit, прес-конференція Терези Мей скасована

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Уряд Британії 4 години обговорює Brexit, прес-конференція Терези Мей скасована

Середа, 14 листопада 2018, 20:16

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей сьогодні ввечері не даватиме прес-конференцію щодо результатів урядової зустрічі, на якій обговорюють проект угоди з ЄС про вихід з блоку.

Про це повідомляє ВВС.

Очікується, що британська прем’єрка лише оприлюднить заяву після завершення засідання уряду, яке триває вже понад чотири години. На засіданні міністри мають схвалити або відхили проект угоди з ЄС.

Також стало відомо, що завтра Тереза Мей зробить заяву у парламенті.

Урядова зустріч, яка мала тривати близько трьох годин, відбувається в офіційній резиденції прем'єр-міністра у Лондоні. Міністри перед початком зустрічі відмовилися від будь-яких коментарів для ЗМІ.

Політичний корреспондент Buzzfeed Алекс Вікхем написав у Twitter, що 8-10 міністрів планували заявити на зустрічі, що не підтримують різні аспекти угоди.

Міністр внутрішніх справ Нік Херд сьогодні ввечері надасть депутатам оновлену інформацію з приводу угоди про Brexit і визнав занепокоєння серед парламентарів через невизначеність.

У Брюсселі параллельно проходила зустріч послів 27 країн ЄС, яка тривала три години.

Кореспондентка The Guardian Дженніфер Ранкін повідомила, що заступниця головного переговірника ЄС Сабін Вейан сказала послам, що Мішель Барньє готовий рекомендувати "рішучий прогрес", якщо Лондон дасть "зелене світло" щодо проекту угоди.

Однак вона зазначила, що посли не бачили текст проекту угоди про вихід Британії або політичної заяви.

Нагадаємо, представники Великої Британії та ЄС погодили проект тексту угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу блоку після місяців переговорів.

Сполучене Королівство залишає ЄС 29 березня, проте угода про вихід має бути досягнута у найближчі тижні для того, щоб до березня її встигли схвалити британський та Європейський парламенти.

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