Уряд Британії 4 години обговорює Brexit, прес-конференція Терези Мей скасована

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей сьогодні ввечері не даватиме прес-конференцію щодо результатів урядової зустрічі, на якій обговорюють проект угоди з ЄС про вихід з блоку.

Про це повідомляє ВВС.

Очікується, що британська прем’єрка лише оприлюднить заяву після завершення засідання уряду, яке триває вже понад чотири години. На засіданні міністри мають схвалити або відхили проект угоди з ЄС.

That lonely microphone has a long time to wait - Cabinet running maybe as much as two hours over pic.twitter.com/PSHyRK7QcC

Також стало відомо, що завтра Тереза Мей зробить заяву у парламенті.

Урядова зустріч, яка мала тривати близько трьох годин, відбувається в офіційній резиденції прем'єр-міністра у Лондоні. Міністри перед початком зустрічі відмовилися від будь-яких коментарів для ЗМІ.

Політичний корреспондент Buzzfeed Алекс Вікхем написав у Twitter, що 8-10 міністрів планували заявити на зустрічі, що не підтримують різні аспекти угоди.

8-10 ministers went in to cabinet planning to tell May they do not support various aspects of the deal. Some said they would tell her she should go back and try to secure changes