Правительство Британии 4 часа обсуждает Brexit, пресс-конференция премьера отменена

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сегодня вечером не будет давать пресс-конференцию по результатам правительственной встречи, на которой обсуждают проект соглашения с ЕС о выходе из блока.

Об этом сообщает ВВС.

Ожидается, что британский премьер только обнародует заявление после завершения заседания правительства, которое продолжается уже более четырех часов. На заседании министры должны одобрить или отклонения проект соглашения с ЕС.

That lonely microphone has a long time to wait - Cabinet running maybe as much as two hours over pic.twitter.com/PSHyRK7QcC — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 14 листопада 2018 р.

Также стало известно, что завтра Тереза ​​Мэй сделает заявление в парламенте.

Правительственная встреча, которая должна была продлиться около трех часов, проходит в официальной резиденции премьер-министра в Лондоне. Министры перед началом встречи отказались от каких-либо комментариев для СМИ.

Политический корреспондент Buzzfeed Алекс Викхем написал в Twitter, что 8-10 министров планировали заявить на встрече, что не поддерживают различные аспекты сделки.

8-10 ministers went in to cabinet planning to tell May they do not support various aspects of the deal. Some said they would tell her she should go back and try to secure changes — Alex Wickham (@alexwickham) 14 листопада 2018 р.

Министр внутренних дел Ник Херд сегодня вечером даст депутатам обновленную информацию по поводу соглашения о Brexit и признал беспокойство среди парламентариев из-за неопределенности.

В Брюсселе параллельно проходила встреча послов 27 стран ЕС, которая длилась около трех часов.

Brussels update: Michel Barnier's deputy, Sabine Weyand, told EU ambassadors, Barnier ready to recommend "decisive progress" IF London gives the green light on the package. — Jennifer Rankin (@JenniferMerode) 14 листопада 2018 р.

Корреспондент The Guardian Дженнифер Ранкин сообщила, что заместитель главного переговорщика ЕС Сабин Вейан сказала послам, что Мишель Барнье готов рекомендовать "решительный прогресс", если Лондон даст "зеленый свет" относительно проекта соглашения.

Однако она отметила, что послы не видели текст проекта соглашения о выходе Британии или политического заявления.

Напомним, представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения об выход Соединенного Королевства из состава блока после месяцев переговоров.

Соединенное Королевство выходит из ЕС 29 марта 2019 года, однако соглашение о выходе должно быть достигнуто в ближайшие недели, чтобы к марту его успели одобрить британский и Европейский парламенты.