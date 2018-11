Правительство Британии 4 часа обсуждает Brexit, пресс-конференция премьера отменена

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сегодня вечером не будет давать пресс-конференцию по результатам правительственной встречи, на которой обсуждают проект соглашения с ЕС о выходе из блока.

Об этом сообщает ВВС.

Ожидается, что британский премьер только обнародует заявление после завершения заседания правительства, которое продолжается уже более четырех часов. На заседании министры должны одобрить или отклонения проект соглашения с ЕС.

That lonely microphone has a long time to wait - Cabinet running maybe as much as two hours over pic.twitter.com/PSHyRK7QcC

Также стало известно, что завтра Тереза ​​Мэй сделает заявление в парламенте.

Правительственная встреча, которая должна была продлиться около трех часов, проходит в официальной резиденции премьер-министра в Лондоне. Министры перед началом встречи отказались от каких-либо комментариев для СМИ.

Политический корреспондент Buzzfeed Алекс Викхем написал в Twitter, что 8-10 министров планировали заявить на встрече, что не поддерживают различные аспекты сделки.

8-10 ministers went in to cabinet planning to tell May they do not support various aspects of the deal. Some said they would tell her she should go back and try to secure changes