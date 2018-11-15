Більшість чехів не вірять версії прем’єра про вивезення його сина в Крим

54% чехів вважають, що сина прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша-молодшого вивезли за кордону у Крим лише для того, аби він не свідчив у гучній корупційній справі довкола "Гнізда лелеки".

Про це свідчать результати опитування агентства Median, повідомляє видання Ceske Noviy.

57% опитаних вважають, що голова уряду намагається зробити все для того, аби члени його родини не відповідали перед поліцією у справі.

Більше половини респондентів, як правило, довіряють змісту інтерв'ю сина Бабіша журналістам, у якому той розповів про насильне вивезення до Криму. 50% опитаних також висловили впевненість в тому, що Андрей Бабіш-молодший у зв'язку зі справою "Гніздо лелеки" підписав документи, не знаючи, що він підписує.

Нагадаємо, Андрей Бабіш-молодший у інтерв’ю журналістам заявив: минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування. Син прем'єра звернувся в поліцію і заявив, що його викрали.

Спершу Бабіш заперечував слова сина, кажучи, що той психічнохворий. Але потім визнав, що син таки був в окупованому Криму, однак заявив, що його перебування було там законним і не було викраденням.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям.

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