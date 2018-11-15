Большинство чехов не верят версии премьера о вывозе его сына в Крым

54% чехов считают, что сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша-младшего вывезли за границу в Крым только для того, чтобы он не давал показания по громкому коррупционному делу вокруг "Гнезда аиста".

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Median, сообщает издание Ceske Noviy.

57% опрошенных считают, что глава правительства пытается сделать все для того, чтобы члены его семьи не отвечали перед полицией по делу.

Более половины респондентов, как правило, доверяют содержанию интервью сына Бабиша журналистам, в котором он рассказал о насильственном вывозе в Крым. 50% опрошенных также выразили уверенность в том, что Андрей Бабиш-младший в связи с делом "Гнездо аиста" подписал документы, не зная, что он подписывает.

Напомним, Андрей Бабиш-младший в интервью журналистам заявил: в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования. Сын премьера обратился в полицию и заявил, что его похитили.

Сначала Бабиш отрицал слова сына, говоря, что тот душевнобольной. Но потом признал, что сын таки был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время запроса о получении гранта принадлежало его детям.

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