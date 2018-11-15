Територію біля посольства РФ в Берліні оточили через підозрілий предмет

Німецька поліція у середу ввечері на кілька годин перекрила територію біля посольства РФ у Берліні після того, як там виявили підозрілий предмет у припаркованому неподалік автомобілі.

Після операції на вулиці Унтер-ден-Лінден поруч з посольством поліція заявила, що предмет безпечний, пише ТАСС.

"Нам надійшли відомості про потенційно небезпечному предмет на сидінні автомобіля, припаркованого поруч. Наші фахівці прийшли до висновку, що ніякої загрози немає", - сказав агентству представник поліції.

Агентство DPA повідомило, що в середу берлінські правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у розшуку. Пізніше під час обшуку його автомобіля, припаркованого біля будівлі російського посольства, був виявлений підозрілий предмет.

За даними агентства, через це була оточена частина вулиці Унтер-ден-Лінден, а також станції метро і міської електрички біля Бранденбурзьких воріт, на місце інциденту викликали саперів.

У посольстві РФ заявили, що, за попередніми даними, іноземець, імовірно громадянин Польщі, зупинив автомобіль з польськими номерами навпроти воріт посольства. "Існує підозра, що він психічно нездоровий", - сказали у прес-службі посольства.