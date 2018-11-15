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Территорию возле посольства РФ в Берлине оцепили из-за подозрительного предмета

Четверг, 15 ноября 2018, 08:55

Немецкая полиция в среду вечером на несколько часов перекрыла территорию возле посольства РФ в Берлине после того, как там обнаружили подозрительный предмет в припаркованном неподалеку автомобиле.

После операции на улице Унтер-ден-Линден рядом с посольством полиция заявила, что предмет безопасный, пишет ТАСС.

"Нам поступили сведения о потенциально опасном предмет на сиденье автомобиля, припаркованном рядом. Наши специалисты пришли к выводу, что никакой угрозы нет", - сказал агентству представитель полиции.

Агентство DPA сообщило, что в среду берлинские правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске. Позже при обыске его автомобиля, припаркованного у здания российского посольства, был обнаружен подозрительный предмет.

По данным агентства, была окружена часть улицы Унтер-ден-Линден, а также станции метро и городской электрички у Бранденбургских ворот, на место инцидента вызвали саперов.

В посольстве РФ заявили, что, по предварительным данным, иностранец, вероятно гражданин Польши, остановил автомобиль с польскими номерами напротив ворот посольства. "Существует подозрение, что он психически нездоров", - сказали в пресс-службе посольства.

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