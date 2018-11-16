Норвегія підтримує реформування освіти в Україні - прем'єрка

Норвегія підтримує освітню реформу в Україні за допомогою Європейського центру імені Вергеланда з 2014 року, який здійснював новаторську роботу в Україні ще до Майдану.

Про це заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, повідомляє "Урядовий портал".

"Уряд України має амбітні плани щодо реформування усієї системи освіти. І ми підтримуємо її (реформу, - ред.), оскільки метою є формування вільних та інформованих громадян. Важливість захисту права людей на те, щоб жити у правді та зробити свій вибір, є беззаперечною", - сказала Солберг.

"Якщо я не помиляюся, це також відповідає цінностям Революції Гідності 2014 року в Україні", - додала очільниця норвезького уряду.

У вересні у МЗС України анонсували візит Солберг до України у листопаді.

Нагадаємо, що Європейський центр імені Вергеланда допомагає Міністерству освіти і науки в імплементації реформ у сфері освіти, розвитку громадянської освіти, розробці нових Держстандартів на компетентністній основі, впровадженні нових підходів до оцінки якості освіти та ділиться досвідом Норвегії з питань організації освітнього процесу.

Європейський центр імені Вергеланда – це європейський експертний центр у сфері освіти для демократичного громадянства, прав людини та міжкультурного порозуміння, заснований Радою Європи та Норвегією у 2008 році з метою надання підтримки державам-членам Ради Європи у реалізації політики у згаданій сфері.