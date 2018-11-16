Норвегия поддерживает реформирование образования в Украине - Солберг

Норвегия поддерживает образовательную реформу в Украине с помощью Европейского центра имени Вергеланда с 2014 года, который осуществлял новаторскую работу в Украине еще до Майдана.

Об этом заявила премьер-министр Норвегии Солберг, сообщает "Урядовий портал".

"Правительство Украины имеет амбициозные планы по реформированию всей системы образования. И мы поддерживаем ее (реформу - ред.), поскольку целью является формирование свободных и информированных граждан. Важность защиты прав людей на то, чтобы жить в правде и сделать свой выбор, является бесспорной", - сказала Солберг.

"Если я не ошибаюсь, это также соответствует ценностям Революции Достоинства 2014 года в Украине", - добавила руководительница норвежского правительства.

В сентябре в МИД Украины анонсировали визит Солберг в Украину в ноябре.