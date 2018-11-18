Двоє мігрантів загинули, намагаючись вплав дістатися Сардинії, 8 зникли безвісти
Неділя, 18 листопада 2018, 15:44
Двоє мігрантів потонули біля берегів Сардинії, і ще вісім зникли безвісти після того, як вони спробували дістатися до берега зі свого дрейфуючого човна.
Про це повідомляє The Local.
На дерев'яному човні з 13 мігрантами, імовірно алжирцями, в четвер зламався мотор, і 10 з них вирішили спробувати дістатися до берега вплав.
"Мігранти, які вижили, сказали, що після відмови двигуна на відстані близько одного кілометра від острова Торо 10 з 13 осіб вистрибнули в море, щоб плисти до узбережжя", - сказано в повідомленні берегової охорони.
Для пошуку мігрантів залучили човни, літаки і вертольоти. Рятувальникам вдалося знайти два тіла, пошукова операція триває.
За даними уряду Італії, в цьому році в Італію прибули 1167 алжирських мігрантів.
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