Двоє мігрантів загинули, намагаючись вплав дістатися Сардинії, 8 зникли безвісти

Двоє мігрантів потонули біля берегів Сардинії, і ще вісім зникли безвісти після того, як вони спробували дістатися до берега зі свого дрейфуючого човна.

Про це повідомляє The Local.

На дерев'яному човні з 13 мігрантами, імовірно алжирцями, в четвер зламався мотор, і 10 з них вирішили спробувати дістатися до берега вплав.

"Мігранти, які вижили, сказали, що після відмови двигуна на відстані близько одного кілометра від острова Торо 10 з 13 осіб вистрибнули в море, щоб плисти до узбережжя", - сказано в повідомленні берегової охорони.

Для пошуку мігрантів залучили човни, літаки і вертольоти. Рятувальникам вдалося знайти два тіла, пошукова операція триває.

За даними уряду Італії, в цьому році в Італію прибули 1167 алжирських мігрантів.