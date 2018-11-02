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Посол Угорщини Ерно Кешкень завершив каденцію в Україні

П'ятниця, 2 листопада 2018, 20:27

Угорщина завершила каденцію свого посла в Україні Ерно Кешкеня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Завершив свою каденцію посол Угорщини в Україні пан Ерно Кешкень. Незважаючи на останні турбулентності у двосторонніх відносинах, пан посол професійно виконував свої обов'язки і намагався шукати компроміси" - написав він.

У повідомленні дипломата не уточнюється, чи надала Україна агреман на призначення нового посла. Однак відомо, що Угорщина не завершувала каденцію Кешкеня саме через невизначеність з його наступником.

Нагадаємо, у середині жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Київ найближчим часом видасть агреман на кандидатуру нового посла Угорщини в Україні.

Як відомо, новим посланцем Будапешта в Україні повинен стати один із найвищих за рангом угорських дипломатів, державний секретар МЗС Іштван Ійдярто. Для його призначення Україна повинна погодити його кандидатуру – видати агреман.

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