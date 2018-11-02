Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Посол пожаловался на кандидата в президенты Украины, вредившего оборонной помощи США

В США началась атака пранкеров с РФ против признания Голодомора геноцидом

Прокурор требует до 25 лет тюрьмы для бывших лидеров Каталонии

В Евросоюзе раскритиковали санкции России против Украины






Посол Венгрии Эрно Кешкень завершил каденцию в Украине

Пятница, 2 ноября 2018, 20:27

Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и старался искать компромиссы", - написал он.

В сообщении дипломата не уточняется, предоставила ли Украина агреман на назначение нового посла. Однако известно, что Венгрия не завершала каденцию Кешкеня именно из-за неопределенности с его преемником.

Напомним, в середине октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев в ближайшее время выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии в Украине.

Как известно, новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру – выдать агреман.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua