Посол Венгрии Эрно Кешкень завершил каденцию в Украине

Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и старался искать компромиссы", - написал он.

В сообщении дипломата не уточняется, предоставила ли Украина агреман на назначение нового посла. Однако известно, что Венгрия не завершала каденцию Кешкеня именно из-за неопределенности с его преемником.

Напомним, в середине октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев в ближайшее время выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии в Украине.

Как известно, новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру – выдать агреман.