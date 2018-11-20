ЄС посилює військову співпрацю: готує 17 нових проектів

Рада ЄС затвердила оновлений список проектів, які будуть здійснюватися в рамках Постійної структурної співпраці - Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄС.

"Країни ЄС об'єднують зусилля, щоб протистояти глобальним загрозам. На додаток до перших 17 проектів, погоджених 11 грудня 2017 року і офіційно прийнятих 6 березня 2018 року, буде представлено 17 нових проектів", - йдеться в повідомленні.

Проекти охоплюють такі сфери, як навчання, розвиток потенціалу та оперативна готовність на суші, в морі і в повітрі, а також в кіберзахист.

У грудні минулого Рада прийняла рішення про створення PESCO. Ця структура дозволяє країнам-членам ЄС тісніше співпрацювати в області безпеки і оборони і спільно розвивати оборонні можливості, інвестувати в спільні проекти і підвищувати оперативну готовність і внесок своїх збройних сил.

На сьогодні 25 країн входять в PESCO, проект не підтримали Данія, Ірландія, Португалія, Мальта і Велика Британія, яка в березні наступного року вийде з ЄС.