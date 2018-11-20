ЕС усиливает военное сотрудничество: готовит 17 новых проектов

Совет ЕС утвердил обновленный список проектов, которые будут осуществляться в рамках Постоянной структурной сотрудничества - Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.

"Страны ЕС объединяют усилия, чтобы противостоять глобальным угрозам. В дополнение к первоначальным 17 проектам, согласованным 11 декабря 2017 года и официально принятым 6 марта 2018 года, будет представлено 17 новых проектов", - говорится в сообщении.

Проекты охватывают такие области, как обучение, развитие потенциала и оперативная готовность на суше, в море и в воздухе, а также в киберзащита.

В декабре пришлого Совет принял решение о создании PESCO. Эта структура позволяет странам-членам ЕС более тесно сотрудничать в области безопасности и обороны и совместно развивать оборонные возможности, инвестировать в совместные проекты и повышать оперативную готовность и вклад своих вооруженных сил.

На сегодня 25 стран входят в PESCO, проект не поддержали Дания, Ирландия, Португалия, Мальта и Великобритания, которая в марте следующего года покинет ЕС.