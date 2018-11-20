В ЄСПЛ розповіли, як уряд захищав земельний мораторій доводами про "окупантів"

Україна під час розгляду в Європейському суді з прав людини скарги на мораторій із продажу сільськогосподарських земель обґрунтовувала його необхідність загрозою олігархів та іноземних окупантів.

Про це розповіла суддя ЄСПЛ Ганна Юдківська в інтерв'ю "Європейської правді".

"Ключові аргументи ви, напевно, чули – що зараз у бідних відберуть їхні ділянки, а земля опиниться у олігархів або навіть іноземних окупантів. Що ця земля – 70% української території – більше не буде сільськогосподарською, виникнуть проблеми із продовольством, а люди залишаться без можливості себе прогодувати", - сказала Юдківська.

Вона зазначила, що виносячи рішення Суд взяв до уваги усі доводи і те, що Україна в 1990-х роках мала причини ввести абсолютний мораторій.

"Але ж від початку заборона мала діяти тільки до 2005 року. Була мета розбудувати за цей час ринок землі та поступово робити заборону слабшою. А в реальності мораторій продовжували з року в рік, а рівень заборони лише посилювався", - сказала суддя.

Як відомо, ЄСПЛ визнав мораторій таким, що порушує право на власність, гарантоване Першим протоколом до Європейської конвенції з прав людини. Україна це рішення не оскаржувала і воно стало остаточним.

Детальніше читайте в інтерв’ю: "Суддя ЄСПЛ: Уявіть, що 7 мільйонів українців підуть до Страсбурга через земельний мораторій"