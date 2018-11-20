В ЕСПЧ рассказали, как правительство защищало земельный мораторий доводами об "оккупантах"
Украина во время рассмотрения в Европейском суде по правам человека жалобы на мораторий по продаже сельскохозяйственных земель обосновывала его необходимость угрозой от олигархов и иностранных оккупантов.
Об этом рассказала судья ЕСПЧ Анна Юдковская в интервью "Европейской правде".
"Ключевые аргументы вы, наверное, слышали - что сейчас у бедных отберут их участки, земля окажется у олигархов или даже иностранных оккупантов. Что эта земля - 70% украинской территории - больше не будет сельскохозяйственной, возникнут проблемы с продовольствием, а люди останутся без возможности себя прокормить", - сказала Юдковская.
Она отметила, что вынося решение, Суд принял во внимание все доводы и то, что у Украины в 1990-х годах были причины ввести абсолютный мораторий.
"Но изначально запрет должен был действовать только до 2005 года. Была цель построить за это время рынок земли и постепенно делать запрет слабее. А в действительности мораторий продлевали из года в год, а уровень запрета только усиливался", - сказала судья.
Как известно, ЕСПЧ признал мораторий нарушающим право на собственность, гарантированное Первым протоколом к Европейской конвенции по правам человека. Украина это решение не оспаривала и оно стало окончательным.
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