Євросоюз засудив Косово за 100% мита на товари з Сербії і Боснії

Євросоюз засудив Косово за рішення запровадити 100% мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини та закликав скасувати цей крок.

Про це йдеться у заяві верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні, опублікованій у середу, 21 листопада.

"Сьогоднішнє рішення уряду Косова збільшити мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини на 100% є явним порушенням Угоди країн Центральної Європи про вільну торгівлю (CEFTA) і духу Угоди про стабілізацію та асоціацію між Європейським союзом і Косово. Це ще більше погіршує ситуацію після початкового введення 10% мита минулого тижня", - заявила Могеріні.

Могеріні підкреслила, що уряд Косова повинно негайно відкликати ці рішення.

Косовський уряд оголосив про підняття митних тарифів на сербські та боснійські товари до 100% "для захисту життєвих інтересів Косова".

Нагадаємо, на початку листопада уряд Косова оголосив про підйом тарифів на товари з Сербії і Боснії та Герцеговини на 10%.

У Белграді заявили, що це рішення руйнує брюссельський діалог про примирення і загрожує CEFTA.