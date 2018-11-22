Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евросоюз осудил Косово за 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии

Косово ввело пошлины в размере 100% на товары из Сербии

Еврокомиссия отклонила проект госбюджета Италии из-за нарушения правил ЕС

Сенат Польши единогласно принял постановление к годовщине Голодомора






Евросоюз осудил Косово за 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии

Четверг, 22 ноября 2018, 07:54

Евросоюз осудил Косово за решение ввести 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и призвал отменить этот шаг.

Об этом говорится в заявлении верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, опубликованном в среду, 21 ноября.

"Сегодняшнее решение правительства Косово увеличить пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины на 100% является явным нарушением Соглашения стран Центральной Европы о свободной торговле (CEFTA) и духа Соглашения о стабилизации и ассоциации между Европейским союзом и Косово. Это еще больше ухудшает ситуацию после начального введения 10% пошлин на прошлой неделе", - заявила Могерини.

Могерини подчеркнула, что правительство Косово должно немедленно отозвать эти решения.

Косовское правительство объявило о повышении таможенных тарифов на сербские и боснийские товары до 100% "для защиты жизненных интересов Косово".

Напомним, в начале ноября правительство Косово объявило о подъеме тарифов на товары з Сербии и Боснии и Герцеговины на 10%.

В Белграде заявили, что это решение разрушает брюссельский диалог о примирении и угрожает CEFTA.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Косово Босния и Герцеговина Сербия
powered by lun.ua
Читайте также
Косово ввело пошлины в размере 100% на товары из Сербии
Сербия предостерегла Косово от подрыва региональной стабильности
Десятая страна отозвала признание Косово
ЕС требует у Косово объяснить повышение пошлин на сербские и боснийские товары