Евросоюз осудил Косово за 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии

Евросоюз осудил Косово за решение ввести 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и призвал отменить этот шаг.

Об этом говорится в заявлении верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, опубликованном в среду, 21 ноября.

"Сегодняшнее решение правительства Косово увеличить пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины на 100% является явным нарушением Соглашения стран Центральной Европы о свободной торговле (CEFTA) и духа Соглашения о стабилизации и ассоциации между Европейским союзом и Косово. Это еще больше ухудшает ситуацию после начального введения 10% пошлин на прошлой неделе", - заявила Могерини.

Могерини подчеркнула, что правительство Косово должно немедленно отозвать эти решения.

Косовское правительство объявило о повышении таможенных тарифов на сербские и боснийские товары до 100% "для защиты жизненных интересов Косово".

Напомним, в начале ноября правительство Косово объявило о подъеме тарифов на товары з Сербии и Боснии и Герцеговины на 10%.

В Белграде заявили, что это решение разрушает брюссельский диалог о примирении и угрожает CEFTA.