Макрон вирішив повернути Беніну 26 захоплених французами артефактів

Президент Франції Еммануель Макрон погодився "без затримок" повернути 26 об’єктів культурної спадщини до Беніну, що може призвести до тиску на інші колишні держави-метрополії щодо повернення африканських витворів мистецтва до країн походження.

Про це пише AFP.

Рішення, за словами Макрона, не слід розглядати як суто французьку або символічну справу.

Макрон погодився повернути 26 витворів, здебільшого королівських статуеток з палаців Абомея, колишньої столиці королівства Дагомей, взятої французькою армією під час війни 1892 року. Дотепер вони зберігалися у паризькому музеї Бранлі.

Крім того, президент запропонував зібрати африканських та європейських партнерів у Парижі наступного року, щоб визначити рамки для "політики обміну" африканських творів мистецтва.

Музей на набережній Бранлі у Парижі містить близько 70 тисяч об’єктів з Африки на південь від Сахари, зокрема статуетки з території нинішнього Беніну та вишукані картини, які колись прикрашали стіни храмів в Ефіопії.

Африканське мистецтво також досить широко представлене у Британському музеї в Лондоні та в Берліні.