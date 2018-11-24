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Макрон решил вернуть Бенину 26 захваченных французами артефактов

Суббота, 24 ноября 2018, 12:00

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился "без задержек" вернуть 26 объектов культурного наследия в Бенин, что может привести к давлению на другие бывшие государства-метрополии по возврату африканских произведений искусства в страны происхождения.

Об этом пишет AFP.

Решение, по словам Макрона, не следует рассматривать как чисто французское или символическое дело.

Макрон согласился вернуть 26 произведений, в основном королевские статуэтки из дворцов Абомея, бывшей столицы королевства Дагомей, взятой французской армией во время войны 1892 года. До сих пор они хранились в парижском музее Бранли.

 

Кроме того, президент предложил собрать африканских и европейских партнеров в Париже в следующем году, чтобы определить рамки для "политики обмена" африканских произведений искусства.

Музей на набережной Бранли в Париже содержит около 70 тыс. объектов из Африки к югу от Сахары, в частности статуэтки с территории нынешнего Бенина и изысканные картины, которые украшали стены храмов в Эфиопии.

 

Африканское искусство также достаточно широко представлено в Британском музее в Лондоне и в Берлине.

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Макрон Франция
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