Німеччина створює мільярдний фонд для підтримки бізнесу в Африці - Меркель

Уряд Німеччини створить інвестиційний фонд для підтримки малих і середніх підприємств, які ведуть бізнес в Африці.

Про це повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель у вівторок, 30 жовтня, в Берліні на конференції, присвяченій інвестиціям в країни Африки, пише DW.

За словами Меркель, новий фонд повинен допомагати як європейським, так і африканським фірмам, наприклад, при виході на ринок. Вона зазначила, що обсяг фонду становитиме мільярд євро. Управляти фондом буде Німецьке товариство з розвитку. Німецький уряд вже виділив на ці цілі 365 мільйонів євро.

Запропонований пакет заходів також передбачає двосторонні угоди, спрямовані на уникнення подвійного оподаткування компаній. Окрім того, уряд ФРН хоче покращити страхування компаній від політичних та платіжних ризиків. "Ми прагнемо сьогодні разом надіслати потужний сигнал, що для нас важливим є добре та вигідне сусідство між Європою та Африкою", - заявила Меркель.

На конференції були присутні глави держав та урядів 11 країн Африки, а також канцлер Австрії Себастіан Курц. У конференції взяв участь і президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який також провів двосторонні переговори з Меркель.

Меркель, будучи під критикою союзників, останнім часом приділяє посилену увагу співпраці з країнами Африки, зокрема з метою подолання причини виникнення потоку біженців до Європи.