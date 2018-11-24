Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Командувач армії Британії: Росія - значно більша загроза, ніж ІДІЛ і "Аль-Каїда"

Президент Ірану закликав мусульман світу об'єднатися проти США

"Ми не Росія": у Празі тисячі людей вимагали відставки прем'єра

Протести у Франції: чоловік з гранатою вимагав зустрічі з Макроном






Поліція Парижа застосувала водяну гармату проти "жовтих жилетів"

Субота, 24 листопада 2018, 12:12

Паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.

Про це пише AFP.

23 листопада зранку протестувальники, вбрані у люмінесцентні жилети, почали блокувати дороги і вулиці по всій Франції, протестуючи проти підвищення цін на пальне у країні. Зіткнення сталися на Єлисейських полях у французькій столиці.

 

Минулої суботи протести зупинили велику частину країни, оскільки близько 300 тисяч осіб приєдналися до демонстрацій.

За дні масштабних протестів "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо у Франції двоє людей загинули і 552 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Президент Макрон наполягає на підвищенні акцизів на пальне. Він заявив, що намагається "змінити звички", відучуючи французів від викопного палива, а цей процес "ніколи не буває простим".

Податки на дизельне пальне зросли на 7 євроцентів, і уряд планує їх ще збільшити в найближчі роки. Податок на бензин збільшили на 4 євроценти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua