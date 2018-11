Поліція Парижа застосувала водяну гармату проти "жовтих жилетів"

Паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.

Про це пише AFP.

23 листопада зранку протестувальники, вбрані у люмінесцентні жилети, почали блокувати дороги і вулиці по всій Франції, протестуючи проти підвищення цін на пальне у країні. Зіткнення сталися на Єлисейських полях у французькій столиці.

VIDEO: Paris police use tear gas against 'yellow vest' protesters on the Champs-Elysees angry over fuel price hikes, enforcing a perimeter around the Concorde and the Elysee Palace, as demonstrations turn violent #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/vKo7SQAfvy

Demonstrators who have blocked French roads over the past week dressed in high-visibility jackets, are set to cause another day of disruption amid calls to bring Paris to a standstill https://t.co/NGZTKjuI5y pic.twitter.com/Zl3CnbGDs2