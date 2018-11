Полиция Парижа применила водяную пушку против "желтых жилетов"

Парижская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку против протестующих.

Об этом пишет AFP.

23 ноября утром протестующие, одетые в люминесцентные жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции, протестуя против повышения цен на топливо в стране. Столкновения произошли на Елисейских полях во французской столице.

VIDEO: Paris police use tear gas against 'yellow vest' protesters on the Champs-Elysees angry over fuel price hikes, enforcing a perimeter around the Concorde and the Elysee Palace, as demonstrations turn violent #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/vKo7SQAfvy

#UPDATE Anti-fuel tax demonstrators who have blocked French roads over the past week dressed in high-visibility jackets are set to cause another day of disruption Saturday amid calls to bring Paris to a standstill https://t.co/NGZTKjMju8 #YellowVests #GiletsJaunes pic.twitter.com/n0Q4kbrUtP