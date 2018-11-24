Правий екс-прем'єр Словенії, друг Орбана, отримав умовний термін за образу журналісток

Головного правого політика Словенії, колишнього прем'єр-міністра країни Янеза Яншу засудили до трьох місяців умовного позбавлення волі за образу двох журналісток.

Про це пише AP.

Лідер словенської "Демократичної партії" (SDS) також повинен покрити судові витрати, пов'язані з інцидентом 2016 року.

Адвокат Янши заявив, що він оскаржить рішення про твіт свого підзахисного, у якому він назвав журналісток "хвойдами".

Янша стверджував, що він використовував цей термін, щоб описати їхню роботу, і що вони опублікували брехню про його партію.

Янша - союзник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Партія Янши виграла більшість голосів на загальних виборах у Словені в червні, але не отримала парламентської більшості.

Янша був прем'єром Словенії в період 2004-2008 років та з 2012-2013 років. На початку 2013-го його уряд зазнав звинувачень у корупції під час першого терміну при покупці фінських танків Patria. Після цього коаліційний уряд отримав вотум недовіри від парламенту.

Під час передвиборчої кампанії Янша широко використовував антимігрантську риторику отримав підтримку від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Детальніше про політику Янеза Янши читайте в йогоінтерв'ю "Європейській правді".