У Словенії проходять дострокові парламентські вибори

У Словенії розпочалися дострокові вибори до парламенту, які відбуваються на тлі політичної кризи та відставки прем'єр-міністра Міро Церара.

Підставами для дострокових виборів стала відставка Церара після постанови Верховного суду країни, якою скасовувалось рішення минулорічного референдуму, що схвалює будівництво залізниці Копер – Дівача. При цьому чергові парламентські вибори у Словенії мали відбутися у липні.

Переможцем виборів, за прогнозами, стане колишній прем'єр-міністр Словенії Янез Янша та його "Демократична партія" (SDS).

Янша був прем'єром Словенії в період 2004-2008 років та з 2012-2013 років. На початку 2013-го його уряд зазнав звинувачень у корупції під час першого терміну при покупці фінських танків Patria. Після цього коаліційний уряд отримав вотум недовіри від парламенту.

Під час передвиборчої кампанія Янша широко використовував антимігрантську риторику отримав підтримку від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

На виборах SDS може отримати 25,5% голосів, що зробить її найбільшою партією у парламенті, але без необхідної кількості голосів для парламентської більшості. Єдиним її вірогідним партнером є правоцентристська "Нова Словенія", яка може розраховувати на 8,3% голосів.

За прогнозами, друге місце посяде колишній комік Марьян Шарец та його антисистемна партія LMS - 13,7% голосів. Поки що він відхиляв будь-які припущення про альянс з SDS у парламенті. "Поширення страху (серед мігрантів) та залучення прем'єр-міністра сусідньої країни (Орбана) до наших виборів переходить всі червоні лінії, і я та члени нашої партії не бачать себе в такому альянсі", - говорив Шарец.

Минулого року Шарец з незначним відривом програв вибори президента Борутові Пахору.

Церар та його Сучасна центристська партія мають лише 8,8% підтримки. Інші коаліційні партнери екс-прем’єра - соціал-демократи (SD) та партія пенсіонерів DESUS – можуть отримати відповідно 12,5 та 8,1%. Усі ці партії виключили співпрацю з демократами.