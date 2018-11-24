Правый экс-премьер Словении, друг Орбана, получил условный срок за оскорбление журналисток

Главного правого политика Словении, бывшего премьер-министра страны Янеза Яншу приговорили к трем месяцам условного лишения свободы за оскорбление двух журналисток.

Об этом пишет AP.

Лидер словенской "Демократической партии" (SDS) также должен покрыть судебные расходы, связанные с инцидентом 2016 года.

Адвокат Янши заявил, что он обжалует решение о твитте своего подзащитного, в котором он назвал журналисток "проститутками".

Янша утверждал, что он использовал этот термин, чтобы описать их работу, и что они опубликовали ложь о его партии.

Янша - союзник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Партия Янши выиграла большинство голосов на всеобщих выборах в Словении в июне, но не получила парламентского большинства.

Янша был премьером Словении в период 2004-2008 годов и с 2012-2013 годов. В начале 2013-го его правительство потерпело обвинений в коррупции во время первого срока при покупке финских танков Patria. После этого коалиционное правительство получило вотум недоверия от парламента.

Во время предвыборной кампании Янша широко использовал антимигрантскую риторику, получил поддержку от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Подробнее о политике Янеза Янши читайте в его интервью"Европейской правде".