Более 100 тысяч человек приняли участие в "топливных протестах" во Франции, десятки задержанных

106 тысяч человек приняли участие в субботу в масштабных протестах "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции.

Такие данные предоставило министерство внутренних дел страны, сообщает агентство AFP.

По информации МВД, в Париже протестовали 8 тысяч человек, среди которых 5 тысяч - на Елисейских полях, где произошли столкновения с правоохранителями и были применены слезоточивый газ и водяная пушка.

Полиция задержала 130 человек, 69 из них - в Париже. 24 человека получили ранения, пять из которых - полицейские.

Количество протестующих, впрочем, оказалась значительно ниже, чем во время протестов на прошлой неделе 17 ноября, когда на улицы по всей стране вышли 282 тысячи французов.

Протестующие на Елисейских полях строили баррикады, разрушали светофоры и дорожные знаки, а также бросали в полицию различные предметы. Правоохранители, однако, оценили нанесенный ущерб как "маленький".

Президент Эммануэль Макрон, к отставке которого призвали протестующие, поблагодарил полицию за адекватную реакцию и назвал позорными действия тех, кто "запугивал граждан, журналистов и политиков".

Спокойная ситуация вернулась на улицы французской столицы в субботу поздно вечером. Движение Елисейскими полями было восстановлено.

Неделю назад во время протестов погибли два человека, более 750 человек получили ранения.

Несмотря на протесты, президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении акцизов на топливо. Он заявил, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".