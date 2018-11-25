Украина просит США о четком сигнале агрессору из-за событий на Азове

Посольство Украины в Соединенных Штатах обратилось к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале агрессору из-за чрезвычайных происшествий в Азовском море.

Об этом сообщил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

"Немедленно обратились к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале агрессору. Заверено о пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации. Рассчитываем на поддержку нашего стратегическое партнера", - сообщил Чалый.

Посол заявил, что неправомерное применение силы со стороны РФ относительно кораблей и персонала ВМС ВС Украины является провокацией, которая выводит российскую агрессию против Украины на новый уровень.

"Такие действия в Черном и Азовском морях не только нарушают международно-правовые нормы, но и несут в себе угрозу полномасштабного военного конфликта и безопасности государств Черноморского региона", - добавил он.

По последней информации, российские службы задержали три судна из состава корабельной группы Военно-Морских Сил ВС Украины.

Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.